На сегодня в Украине нет склада, который полностью соответствовал бы стандартам НАТО - Президент

"Понимаю, что нам в наследство с советских времен досталось большое количество боеприпасов и хорошо, что они сохранились до сих пор. Хорошо, что оборонительные министры и коммерсанты 90-х и "нулевых" не успели их распродать. Но сегодня мы, к сожалению, еще не имеем никакого современного склада, который бы полностью отвечал бы стандартам НАТО", - отметил Президент.

Президент выразил надежду, что в ближайшее время соответствующие программы будут реализованы.



"Поручаю министру обороны, министру иностранных дел срочно завершить переговоры с НАТО по созданию и реализации специального трастового фонда, который обеспечивает безопасную эксплуатацию и эффективную современную охрану объектов хранения боеприпасов", - сказал Порошенко.



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Он отметил, что за этот год удалось кое-что сделать, в частности применение для охраны важнейших объектов боевых подразделений.



"Я бы очень просил, чтобы мы обеспечили финансирование в полном объеме по программе защиты складов хранения боеприпасов. Так, этого недостаточно, но мы можем в этом году выполнить в полном объеме каждое финансирование - и по обеспечению периметра, и по строительству хранилищ, и по перевозке боеприпасов", - обратился глава государства к секретарю СНБО Александру Турчинову.



Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.



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Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.