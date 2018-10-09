Відкрито кримінальне провадження через вибухи на складі боєприпасів на Чернігівщині

“Наразі за фактами вибухів військовою прокуратурою Центрального регіону України розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.425 Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

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На місці події працює група військових прокурорів на чолі з військовим прокурором Центрального регіону.



Досудове розслідування доручено слідчому відділу Управління СБ України в Чернігівській області. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Чернігівського гарнізону Центрального регіону України.



У прокуратурі нагадали, що скоєний злочин, передбачений ч. 3 ст. 425 КК України, “Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки”, вчинений в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, — карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років.

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Нагадаємо, о 3:30 вівторка, 9 жовтня, надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 03:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.

Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано близько 10 тис. осіб. Зазначимо, що у зону ураження через НС на арсеналі на Чернігівщині потрапляє 30 населених пунктів.

У Генштабі ЗСУ запевнили, що загиблих і поранених немає.