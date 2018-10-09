Открыто уголовное производство по взрывам на складе боеприпасов в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Военная прокуратура Центрального региона Украины сообщила о состоянии расследования фактов взрывов на территории 6 арсенала Министерства обороны в Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
“Сейчас по фактам взрывов военной прокуратурой Центрального региона Украины начато уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
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На месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Центрального региона.
Досудебное расследование поручено следственному отделу Управления СБ Украины в Черниговской области. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.
В прокуратуре напомнили, что совершенное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 425 УК Украины, “Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия”, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения, — наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.
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Напомним, в 3:30 вторника, 9 октября, поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 03:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.
Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы около 10 тыс. человек. Отметим, что в зону поражения из-за НС на арсенале в Черниговской области попадает 30 населенных пунктов.
В Генштабе ВСУ заверили, что погибших и раненых нет.