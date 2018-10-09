НС на арсеналі у Чернігівській області: евакуювали вже 12 тис. осіб

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У зв'язку з надзвичайною ситуацією з пожежою та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області станом на 9:30 9 жовтня з прилеглих населених пунктів евакуювали 12 тисяч осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.