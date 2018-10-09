НС на арсеналі у Чернігівській області: евакуювали вже 12 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У зв'язку з надзвичайною ситуацією з пожежою та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області станом на 9:30 9 жовтня з прилеглих населених пунктів евакуювали 12 тисяч осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"Станом на 9:30 на території складу спостерігається пожежа та вибухи з різною інтенсивністю... Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. До евакуації залучено 35 автобусів. Евакуйовано близько 12 тис. осіб. Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. Орієнтовно на складах знаходиться 88 тис. тонн боєприпасів.
Як повідомляв УНН, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників.