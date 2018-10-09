ЧП на арсенале в Черниговской области: эвакуировали уже 12 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В связи с чрезвычайной ситуацией с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области по состоянию на 9:30 9 октября из близлежащих населенных пунктов эвакуировали 12 тысяч человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"По состоянию на 9:30 на территории склада наблюдается пожар и взрывы разной интенсивности ... Организовано эвакуацию населения из зоны возможного поражения. К эвакуации привлечено 35 автобусов. Эвакуированы около 12 тыс. человек. Информация о жертвах и пострадавших не поступала", - сообщили в ведомстве.
Напомним, территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га. Ориентировочно на складах находится 88 тыс. тонн боеприпасов.
Как сообщал УНН, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям.