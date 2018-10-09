Через вибухи на складах боєприпасів на Чернігівщині закрили авіапростір
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У зв'язку з пожежою і вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області закрито повітряний простір у радіусі 30 км та призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"З 4:22 закрито повітряний простір в радіусі 30 км. Рух залізничного та автомобільного транспорту призупинено", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано близько 10 тис. осіб.