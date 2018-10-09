Вибухи на складах боєприпасів під Ічнею: евакуйовано близько 10 тисяч осіб

Територія 6 арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.

“Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. До евакуації залучено автотранспорт. Евакуйовано близько 10 тис. осіб. З 04:22 закрито повітряний простір в радіусі 20 км. Рух залізничного та автомобільного транспорту призупинено”, — йдеться у повідомленні.

Організовано роботу оперативного штабу. Піднято по тривозі підрозділи ДСНС, Нацполіції та Нацгвардії. У МВС створено оперативні резерви з Нацполіції та Нацгвардії. Приведено у готовність медичні літак і вертоліт та два літаки АН32-П.

До місця події направлено 220 чоловік особового складу і 60 одиниць техніки ДСНС, у тому числі 21 піротехнічний розрахунок загальною чисельністю 105 чоловік та 39 одиниць техніки, посилені наряди Нацполіції із м. Києва та Київської області кількістю 150 осіб та Нацгвардії — 100 осіб з підготовленими бронегрупами для патрулювання місця події.

Як раніше інформував УНН, у 2008-2015 роках за підтримки НАТО в Україні утилізували 228 тисяч тонн боєприпасів. До кінця 2019 року, відповідно до проекту Альянсу, в Україні мають утилізувати загалом 366 тисяч одиниць легкої та стрілецької зброї, 76 тисяч тонн боєприпасів, три мільйони одиниць протипіхотних мін та касетних боєприпасів, які зберігалися чи досі зберігаються на відкритих складах.