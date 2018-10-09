Взрывы на складах боеприпасов под Ичней: эвакуированы около 10 тысяч человек

Территория 6 арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

"Организовано эвакуацию населения из зоны возможного поражения. К эвакуации привлечено автотранспорт. Эвакуированы около 10 тыс. человек. С 4:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено", - говорится в сообщении.

Организована работа оперативного штаба. Поднят по тревоге подразделения ДСНС, Нацполиции и Нацгвардии. В МВД созданы оперативные резервы из Нацполиции и Нацгвардии. Приведены в готовность медицинские самолет и вертолет и два самолета АН32-П.

К месту происшествия направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники ДСНС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из г.. Киева и Киевской области количеством 150 человек и Нацгвардии - 100 человек с подготовленными бронегруппы для патрулирования места происшествия.

Как ранее информировал УНН, в 2008-2015 годах при поддержке НАТО в Украине утилизируют 228 тысяч тонн боеприпасов. К концу 2019 года, в соответствии с проектом Альянса, в Украине должны утилизировать целом 366 тысяч единиц легкого и стрелкового оружия, 76 тысяч тонн боеприпасов, три миллиона единиц противопехотных мин и кассетных боеприпасов, которые хранились или до сих пор хранятся на открытых складах.