У Чернігівській області горять склади боєприпасів

Це приблизно 160 км на схід від Києва.

"О 3 годині 30 хвилин поступила інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня, Чернігівської області, стався вибух на технічній території. Масштаб уточнюється. Оперативно повідомлені всі відповідні служби та органи місцевої влади. Здійснюється евакуація людей. Розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної події", - йдеться у повідомленні.

Оперативна група на чолі з начальником Генерального штабу вибула на місце події.

Проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону.

У 2008-2015 роках за підтримки НАТО в Україні утилізували 228 тисяч тонн боєприпасів. До кінця 2019 року, відповідно до проекту Альянсу, в Україні мають утилізувати загалом 366 тисяч одиниць легкої та стрілецької зброї, 76 тисяч тонн боєприпасів, три мільйони одиниць протипіхотних мін та касетних боєприпасів, які зберігалися чи досі зберігаються на відкритих складах.

Як раніше інформував УНН, поруч із чоловіком, який лежав біля одного з будинків у Запоріжжі, виявили гранату. Її, а також пістолет, вилучили правоохоронці. "8 жовтня близько 14:00 до Олександрівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від громадян про те, що біля будинку по вулиці Святого Миколая лежить п’яний чоловік, поруч з яким нібито лежить граната без чеки", – йдеться в повідомленні.