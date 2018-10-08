У Запоріжжі біля чоловіка, який лежав серед вулиці, знайшли гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Поруч із чоловіком, який лежав біля одного з будинків у Запоріжжі, виявили гранату. Її, а також пістолет, вилучили правоохоронці. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.
"8 жовтня близько 14:00 до Олександрівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від громадян про те, що біля будинку по вулиці Святого Миколая лежить п’яний чоловік, поруч з яким нібито лежить граната без чеки", – йдеться в повідомленні.
Поліцейські одразу забезпечили охорону небезпечного предмету, заблокували проїзд транспорту, а також організували безпечний прохід громадян.
"Працівниками Вибухотехнічного управління проведено огляд та вилучено небойовий корпус гранати "Ф-1", корпус підривника "Ковешнікова", а також пістолет. Усе вилучене направлено на дослідження Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Триває перевірка", – зазначили в поліції.
Нагадаємо, у Мелітополі чоловік кинув гранату у бік компанії молодих хлопців. Внаслідок вибуху він сам отримав поранення, а також травмував іншу людину.