У Запоріжжі біля чоловіка, який лежав серед вулиці, знайшли гранату

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Поруч із чоловіком, який лежав біля одного з будинків у Запоріжжі, виявили гранату. Її, а також пістолет, вилучили правоохоронці. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.