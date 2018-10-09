В Черниговской области горят склады боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Сегодня, около 3:30 ночи, произошла детонация на больших складах боеприпасов Вооруженных Сил Украины неподалеку от сел Дружба и Августовка под Ичней в Черниговской области. В связи со взрывом на 6-м арсенале, по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба.
Это примерно 160 км к востоку от Киева.
“В 3:00 30 минут поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернуты штаб ликвидации чрезвычайного происшествия”, — говорится в сообщении.
Оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба отбыла на место происшествия.
Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы.
В 2008-2015 годах при поддержке НАТО в Украине утилизируют 228 тысяч тонн боеприпасов. К концу 2019 года, в соответствии с проектом Альянса, в Украине должны утилизировать целом 366 000 единиц легкого и стрелкового оружия, 76 тысяч тонн боеприпасов, три миллиона единиц противопехотных мин и кассетных боеприпасов, которые хранились или до сих пор хранятся на открытых складах.
Как ранее информировал УНН, рядом с мужчиной, который лежал возле одного из домов в Запорожье, обнаружили гранату. Её, а также пистолет, изъяли правоохранители. “8 октября около 14:00 в Александровского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от граждан о том, что возле дома по улице Святого Николая лежит пьяный мужчина, рядом с которым якобы лежит граната без чеки”, — говорится в сообщении.