В Черниговской области горят склады боеприпасов

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 6969 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 69427 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117823 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125783 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165517 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152097 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140147 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Сегодня, около 3:30 ночи, произошла детонация на больших складах боеприпасов Вооруженных Сил Украины неподалеку от сел Дружба и Августовка под Ичней в Черниговской области. В связи со взрывом на 6-м арсенале, по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба.

Это примерно 160 км к востоку от Киева.

“В 3:00 30 минут поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернуты штаб ликвидации чрезвычайного происшествия”, — говорится в сообщении.

Оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба отбыла на место происшествия.

Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы.

В 2008-2015 годах при поддержке НАТО в Украине утилизируют 228  тысяч тонн боеприпасов. К концу 2019 года, в соответствии с проектом Альянса, в Украине должны утилизировать целом 366 000 единиц легкого и стрелкового оружия, 76 тысяч тонн боеприпасов, три миллиона единиц противопехотных мин и кассетных боеприпасов, которые хранились или до сих пор хранятся на открытых складах.

Как ранее информировал УНН, рядом с мужчиной, который лежал возле одного из домов в Запорожье, обнаружили гранату. Её, а также пистолет, изъяли правоохранители. “8 октября около 14:00 в Александровского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от граждан о том, что возле дома по улице Святого Николая лежит пьяный мужчина, рядом с которым якобы лежит граната без чеки”, — говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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