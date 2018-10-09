На Чернігівщині через вибухи на арсеналі закрили дороги: з'явився перелік

Як зазначили в Укравтодорі, зона дії надзвичайної ситуації - 16 км.

Служба автомобільних доріг у Чернігівській області повідомила про заборону руху наступними дорогами державного значення у зв'язку із НС:



заборонено рух дорогою Р-68 Талалаївка - Ічня - Тростянець - Сокиринці - /Н-07/ від Талалаївки в сторону Ічні і від Парафіївки в сторону Ічні;



закрита дорога Т-25-27 Новий Биків - Ічня від перехрестя з дорогою Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаєнки-Монастирища-Ічні;



закрито рух дорогою Т-25-24 Борзна-Ічня-Прилуки зі сторони Плисок в сторону Ічні і зі сторони дорогои Н-07 до Ічні.



"Станом на 6:30 вільний проїзд дорогами М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ, Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин, Н-07 Київ-Суми-Юнаківка в обох напрямках... Для інформування учасників дорожнього руху встановлені відповідні попереджувальні дорожні знаки", - додали в Укравтодорі.

При цьому заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк нагадав, що "у зв’язку з надзвичайними подіями, які відбуваються в Чернігівській області, Ічнянський район, закрито повітряний простір в радіусі 30 кілометрів".

"Укрзалізниця та Укравтодор, спільно з підрозділами МВС організовують маршрути об’їзду небезпечної зони. Пожежний потяг УЗ в повній готовності наразі перебуває на місці надзвичайної події, резервні пасажирські потяги готові до евакуації населення. Тримаємо ситуацію на постійному контролі", - додав Лавренюк.

Зі слів голови ДСНС Миколи Чечоткіна, станом на 7:30 проходить евакуація населення з зони можливого ураження поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області. "До евакуації залучено автотранспорт. Евакуйовано близько 10 тис. осіб", - нагадав Чечоткін.

Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано близько 10 тис. осіб.