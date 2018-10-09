В Черниговской области из-за взрывов на арсенале закрыли дороги: появился перечень
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В связи с чрезвычайной ситуацией с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней в Черниговской области запрещено движение рядом дорог государственного значения. Их перечень обнародовала пресс-служба Укравтодора, передает УНН.
Как отметили в Укравтодоре, зона действия чрезвычайной ситуации - 16 км.
Служба автомобильных дорог в Черниговской области сообщила о запрете движения следующими дорогами государственного значения в связи с ЧП:
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- запрещено движение по дороге Р-68 Талалаевка - Ичня - Тростянец - Сокиринцы -/Н-07/ от Талалаевка в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични;
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- закрыта дорога Т-25-27 Новый Быков - Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырища-Ични;
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- закрыто движение по дороге Т-25-24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и с стороны дорогой Н-07 до Ични.
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"По состоянию на 6:30 свободный проезд по дорогам М-02 Копти-Глухов-Бачевск, Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин, Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях. Для информирования участников дорожного движения установлены соответствующие предупредительные дорожные знаки", - добавили в Укравтодоре.
При этом заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк напомнил, что "в связи с чрезвычайными событиями, которые происходят в Черниговской области, Ичнянский район, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров".
"Укрзализныця и Укравтодор совместно с подразделениями МВД организуют маршруты объезда опасной зоны. Пожарный поезд УЗ в полной готовности сейчас находится на месте чрезвычайного происшествия, резервные пассажирские поезда готовы к эвакуации населения. Держим ситуацию на контроле", - добавил Лавренюк.
По словам председателя ГСЧС Николая Чечеткина, по состоянию на 7:30 проходит эвакуация населения из зоны возможного поражения вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области.
"К эвакуации привлечено автотранспорт. Эвакуированы около 10 тыс. человек", - напомнил Чечеткин.