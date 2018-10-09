Вибухи в Ічні: військова прокуратура не відкидає версію теракту

За фактами вибухів на арсеналі військовою прокуратурою Центрального регіону України розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України ("Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану), за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років".

Як зазначив з місця події військовий прокурор Центрального регіону України, в ході слідства також будуть розглядатися й інші версії.

За наявною інформацією, версію теракту слідство також не відкидає. Зокрема, вона також опрацьовується фахівцями оперативних підрозділів правоохоронних органів та Міністерства оборони України.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.