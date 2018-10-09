CБУ розглядає можливість диверсії на складі боєприпасів у Чернігівській області
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Cлужба безпеки України розслідує декілька версій надзвичайної події на Чернігівщині. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає УНН.
“Правоохоронці перевіряють кілька версій, зокрема, Служба безпеки України у рамках своєї компетенції відпрацьовує версію про можливу диверсію”, — йдеться у повідомленні.
У зв’язку з надзвичайною подією поблизу селища Дружба Ічнянського району на території складських приміщень в/ч А1479 Збройних Сил України на місце прибула слідчо-оперативна група Центрального апарату Служби безпеки України та керівництво Служби.
Здійснюється комплекс невідкладних слідчих (розшукових) дій.
Також у межах порушеного військовою прокуратурою кримінального провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України управління СБУ в Чернігівській області здійснюватиме досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.
Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано вже близько 12 тис. осіб.