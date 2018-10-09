CБУ рассматривает возможность диверсии на складе боеприпасов в Черниговской области

“Правоохранители проверяют несколько версий, в частности, Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии”, — говорится в сообщении.

В связи с чрезвычайным происшествием вблизи поселка Дружба Ичнянского района на территории складских помещений в/ч А1479 Вооруженных Сил Украины на место прибыла следственно-оперативная группа Центрального аппарата Службы безопасности Украины и руководство Службы.

Осуществляется комплекс неотложных следственных (розыскных) действий.

Также в рамках начатого военной прокуратурой уголовного производства по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины управления СБУ в Черниговской области будет осуществлять досудебное расследование.

Как сообщал УНН, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 03:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.

Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы уже около 12 тыс. человек.