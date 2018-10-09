Взрывы в Ичне: военная прокуратура не исключает версию теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября УНН. Сейчас военная прокуратура рассматривает различные версии пожара и взрывов на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона Украины.
По фактам взрывов на арсенале военной прокуратурой Центрального региона Украины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".
Как отметил с места происшествия военный прокурор Центрального региона Украины, в ходе следствия также будут рассматриваться и другие версии.
По имеющейся информации, версию теракта следствие также не исключает. В частности, она также прорабатывается специалистами оперативных подразделений правоохранительных органов и Министерства обороны Украины.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.