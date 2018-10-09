"Укрзалізниця" перекрила три перегони через вибухи на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. “Укрзалізниця” закрила три перегони для руху поїздів через вибухи на технічній території військовій частині на Чернігівщині. Про це повідомляє прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”, передає УНН.
“Одразу після отримання інформації про займання та детонування боєприпасів у військовій частині у Чернігівської області „Укрзалізниця“ закрила рух поїздів на трьох залізничних перегонах”, — йдеться у повідомленні.
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Йдеться про такі напрямки:
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- Августівський — Коломійцеве,
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- Августівський — Ічня
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- Коломійцеве — Прилуки.
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Через станцію Августівський 9 жовтня, згідно з графіком руху поїздів, передбачено курсування трьох пар приміських поїздів.
Також вночі зі станції Гребінка на станцію Прилуки виїхав пожежний поїзд.
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Нагадаємо, як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, 9 жовтня о 3.30, надійшла інформація від начальника 6-го Арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня, Чернігівської області стався вибух на технічній території.