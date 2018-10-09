"Укрзализныця" перекрыла три перегона из-за взрывов в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. “Укрзализныця” закрыла три перегона для движения поездов из-за взрывов на технической территории военной части в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ПАО “Укрзализныця”, передает УНН.
“Сразу после получения информации о возгорании и детонировании боеприпасов в воинской части в Черниговской области ”Укрзализныця“ закрыла движение поездов на трех железнодорожных перегонах”, — говорится в сообщении.
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Речь идет о таких направлениях:
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- Августовский — Коломийцево,
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- Августовский — Ичня
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- Коломийцево — Прилуки.
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Через станцию Августовский 9 октября, согласно графику движения поездов, предусмотрено курсирование трех пар пригородных поездов.
Также ночью со станции Гребенка на станцию Прилуки выехал пожарный поезд.
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Напомним, как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, 9 октября в 03.30, поступила информация от начальника 6-го Арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории.