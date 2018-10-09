Порошенко про вибухи на Чернігівщині: чекаю швидких результатів розслідування

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Я чекаю швидких результатів розслідування. І дуже відповідальних. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко, заслухавши доповідь силових відомств у зв’язку з ситуацією, що склалась через вибухи на складах боєприпасів поблизу м.Ічня Чернігівської області, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави