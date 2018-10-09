Порошенко про вибухи на Чернігівщині: чекаю швидких результатів розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Я чекаю швидких результатів розслідування. І дуже відповідальних. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко, заслухавши доповідь силових відомств у зв’язку з ситуацією, що склалась через вибухи на складах боєприпасів поблизу м.Ічня Чернігівської області, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави
Глава держави наголосив, що очікує оперативного, однак відповідального розслідування надзвичайної події, повідомили у прес-службі.
“Хочу окремо наголосити, що я чекаю швидких результатів розслідування. І дуже відповідальних”, — сказав Петро Порошенко, звертаючись до присутніх на нараді Головного військового прокурора України Анатолія Матіоса та Першого заступника Голови Служби безпеки України Віталія Малікова.
Раніше Президент України Петро Порошенко повідомив, що ситуація, коли “одночасно маємо підриви трьох складів, а за 20 хвилин після того одночасно підриваються ще шість складів”, на яких зберігалася не стрілецька зброя чи розкомплектовані боєприпаси, а саме реактивні системи залпового вогню, потребує ретельного розслідування.