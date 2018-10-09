Порошенко о взрывах в Черниговской области: жду быстрых результатов расследования

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 6125 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 68410 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117680 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125643 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165458 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152073 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140137 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130309 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178546 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118289 просмотра

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Порошенко о взрывах в Черниговской области: жду быстрых результатов расследования

Порошенко о взрывах в Черниговской области: жду быстрых результатов расследования

Киев  •  УНН

 • 9846 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, заслушав доклад силовых ведомств в связи с ситуацией, которая сложилась из-за взрывов на складах боеприпасов вблизи г.Ичня Черниговской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Глава государства подчеркнул, что ожидает оперативного, однако ответственного расследования чрезвычайного происшествия, сообщили в пресс-службе.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных", - сказал Петр Порошенко, обращаясь к присутствующим на совещании Главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу и Первому заместителю Председателя Службы безопасности Украины Виталию Маликову.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ситуация, когда "одновременно имеем подрывы трех складов, а через 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов", на которых хранилась не стрелковое оружие или раскомплектованные боеприпасы, а именно реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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