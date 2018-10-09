Порошенко о взрывах в Черниговской области: жду быстрых результатов расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, заслушав доклад силовых ведомств в связи с ситуацией, которая сложилась из-за взрывов на складах боеприпасов вблизи г.Ичня Черниговской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Глава государства подчеркнул, что ожидает оперативного, однако ответственного расследования чрезвычайного происшествия, сообщили в пресс-службе.
"Хочу отдельно подчеркнуть, что я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных", - сказал Петр Порошенко, обращаясь к присутствующим на совещании Главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу и Первому заместителю Председателя Службы безопасности Украины Виталию Маликову.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ситуация, когда "одновременно имеем подрывы трех складов, а через 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов", на которых хранилась не стрелковое оружие или раскомплектованные боеприпасы, а именно реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования.