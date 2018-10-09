Президент: спершу в Ічні одночасно підірвались три склади, а за 20 хвилин - ще шість

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Ситуація, коли “одночасно маємо підриви трьох складів, а за 20 хвилин після того одночасно підриваються ще шість складів”, на яких зберігалася не стрілецька зброя чи розкомплектовані боєприпаси, а саме реактивні системи залпового вогню, потребує ретельного розслідування. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко після того, як заслухав доповідь силових відомств у зв’язку з ситуацією, що склалась через вибухи на складах боєприпасів поблизу м.Ічня Чернігівської області, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.