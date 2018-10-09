Президент: спершу в Ічні одночасно підірвались три склади, а за 20 хвилин - ще шість
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Ситуація, коли “одночасно маємо підриви трьох складів, а за 20 хвилин після того одночасно підриваються ще шість складів”, на яких зберігалася не стрілецька зброя чи розкомплектовані боєприпаси, а саме реактивні системи залпового вогню, потребує ретельного розслідування. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко після того, як заслухав доповідь силових відомств у зв’язку з ситуацією, що склалась через вибухи на складах боєприпасів поблизу м.Ічня Чернігівської області, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
У прес-службі відзначили, що Президент особливо акцентував, що ситуація, коли “одночасно маємо підриви трьох складів, а за 20 хвилин після того одночасно підриваються ще шість складів”, на яких зберігалася не стрілецька зброя чи розкомплектовані боєприпаси, а саме реактивні системи залпового вогню, потребує ретельного розслідування.
“Враховуючи близькість до російського кордону, не випадково, що основною версією Служби безпеки України, Військової прокуратури є диверсія”, — зауважив Верховний головнокомандувач.
“Я не хочу зараз намагатися влаштувати покарання заради піару”, — підкреслив Глава держави.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.