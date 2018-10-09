Президент: сначала в Ичне одновременно взорвались три склады, а через 20 минут - еще шесть
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Ситуация, когда "одновременно имеем подрывы трех складов, а через 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов", на которых хранилась не стрелковое оружие или раскомплектованные боеприпасы, а именно реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко после того, как заслушал доклад силовых ведомств в связи с ситуацией, которая сложилась из-за взрывов на складах боеприпасов вблизи г.Ичня Черниговской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В пресс-службе отметили, что Президент особо акцентировал, что ситуация, когда "одновременно имеем подрывы трех складов, а через 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов", на которых хранилась не стрелковое оружие или раскомплектованные боеприпасы, а именно реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования.
"Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, Военной прокуратуры является диверсия", - отметил Верховный главнокомандующий.
"Я не хочу сейчас пытаться устроить наказание ради пиара", - подчеркнул глава государства.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.