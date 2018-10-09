Президент: сначала в Ичне одновременно взорвались три склады, а через 20 минут - еще шесть

КИЕВ. 9 октября. УНН. Ситуация, когда "одновременно имеем подрывы трех складов, а через 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов", на которых хранилась не стрелковое оружие или раскомплектованные боеприпасы, а именно реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко после того, как заслушал доклад силовых ведомств в связи с ситуацией, которая сложилась из-за взрывов на складах боеприпасов вблизи г.Ичня Черниговской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.