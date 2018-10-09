На сьогодні в Україні немає складу, який повністю відповідав би стандартам НАТО – Президент

"Розумію, що нам у спадок з радянських часів дісталася велика кількість боєприпасів і добре, що вони збереглися і досі. Добре, що оборонні міністри та комерсанти 90-х і "нульових" не встигли їх розпродати. Але сьогодні ми, на жаль, ще не маємо жодного сучасного складу, який би повністю відповідав би стандартам НАТО", - зазначив Президент.

Президент висловив сподівання, що найближчим часом відповідні програми будуть реалізовані.



"Доручаю Міністру оборони, Міністру закордонних справ терміново завершити переговори з НАТО по створенню і реалізації спеціального трастового фонду, який забезпечує безпечну експлуатацію і ефективну сучасну охорону об’єктів зберігання боєприпасів", - сказав Порошенко.



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Він відзначив, що за цей рік вдалося дещо зробити, зокрема застосування для охорони надзвичайно важливих об’єктів бойових підрозділів.



"Я б дуже просив, щоб ми забезпечили фінансування в повному обсязі по програмі захисту складів зберігання боєприпасів. Так, цього недостатньо, але ми можемо цього року виконати в повному обсязі кожне фінансування – і щодо забезпечення периметру, і щодо будівництва сховищ, і щодо перевезення боєприпасів", - звернувся Глава держави до Секретаря РНБО Олександра Турчинова.



Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.



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З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.