На Покровском направлении россияне активно привлекают авиацию, за сутки сбросили 18 Кабов - Генштаб

С начала суток, 29 мая, количество боевых столкновений на фронте возросло до 60. Враг значительно активизировался на Кураховском направлении, но наибольшее количество столкновений остается на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении российские оккупанты проводят атаки от Мурома в сторону села Старица. Продолжается бой в районе Волчанска. А общее количество боестолкновений на направлении сейчас составляет пять.

На Купянском направлении за сегодня состоялось уже 11 боев. В течение дня здесь враг в общей сложности потерял 22 человека. Поврежден российский танк. Продолжается три боевых столкновения.

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На Лиманском направлении оккупанты совершили еще два безуспешных штурма. На этот раз на территориях Серебрянского лесничества.

На Краматорском направлении враг атаковал в районах микрорайона Новый возле временного Яра, а также села Ивановское. Получил жесткий отпор, как до этого возле Клещиевка.

На Покровском направлении происходят пять боевых столкновений. С начала суток их уже 19. Противник сосредотачивает атаки в районах Новоселовки первой, Новоалександровки и Сокола. Активно поддерживает наступательные действия сбросом управляемых авиабомб-за сегодня использовал уже 18 Кабов в ходе семи авиаударов

На Приднепровском направлении враг трижды ходил на штурмы наших позиций в районе крынок. Один из боев на левобережье Днепра продолжается. Ситуация контролируемая.

На остальных направлениях, Как заявили в Генеральном штабе, обстановка существенных изменений не претерпела.

Украинские войска наносят противнику огневое поражение, принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны. Активно снижают наступательный потенциал врага наши ударные беспилотные системы, а также ракетчики и артиллеристы - заявили в Генштабе.

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Напомним

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