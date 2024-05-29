На Покровському напрямку росіяни активно залучають авіацію, за добу скинули 18 КАБів - Генштаб

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 20353 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 50110 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 66236 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 110537 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134883 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138160 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238788 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171071 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190196 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173021 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 27674 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 31216 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 38331 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 44080 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 24271 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238788 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359881 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375576 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291118 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364166 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59391 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76074 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87532 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170301 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172879 перегляди
Актуальне
На Покровському напрямку росіяни активно залучають авіацію, за добу скинули 18 КАБів - Генштаб

На Покровському напрямку росіяни активно залучають авіацію, за добу скинули 18 КАБів - Генштаб

Київ • УНН

 • 26619 перегляди

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що станом на 16:30, 29 травня кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 60, причому найбільша кількість атак відбулась на Покровському напрямку.

Від початку доби, 29 травня, кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 60. Ворог значно активізувався на Курахівському напрямку, але найбільша кількість сутичок залишається на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

На Харківському напрямку російські окупанти проводять атаки від Мурома в бік села Стариця. Триває бій у районі Вовчанська. А загальна кількість боєзіткнень на напрямку зараз становить п’ять. 

На Куп’янському напрямку за сьогодні відбулося вже 11 боїв. Протягом дня тут ворог загалом втратив 22 особи. Пошкоджено російський танк. Триває три бойових зіткнення.

Ворог обстрілює донецькі громади в повному обсязі, гуманітарну допомогу доставляти складно – Філашкін29.05.24, 16:51 • 18429 переглядiв

На Лиманському напрямку окупанти здійснили ще два безуспішних штурми. Цього разу на територіях Серебрянського лісництва. 

На Краматорському напрямку ворог атакував в районах мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також села Іванівське. Отримав жорстку відсіч, як до цього біля Кліщіївки.

На Покровському напрямку відбуваються п’ять бойових зіткнень. З початку доби їх уже 19. Противник зосереджує атаки у районах Новоселівки Першої, Новоолександрівки та Сокола. Активно підтримує наступальні дії скиданням керованих авіабомб – за сьогодні використав вже 18 КАБів у ході семи авіаударів

На Придніпровському напрямку ворог тричі ходив на штурми наших позицій у районі Кринок. Один із боїв на лівобережжі Дніпра продовжується. Ситуація контрольована.

На решті напрямків, як заявили у Генеральному штабі, обстановка суттєвих змін не зазнала.

Українські війська завдають противнику вогневого ураження, вживають всіх необхідних заходів для недопущення прориву нашої оборони. Активно знижують наступальний потенціал ворога наші ударні безпілотні системи, а також ракетники і артилеристи

- заявили у Генштабі. 

Іржа і попіл: розвідники показали, як нищать росіян та їх техніку на Харківщині29.05.24, 15:29 • 17631 перегляд

Нагадаємо

Українські прикордонники показали, як  знищили російський гідроскутер з окупантами в Херсонській області за допомогою FPV-безпілотників.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
kramatorskКраматорськ
donetskДонецьк
khersonХерсон
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51