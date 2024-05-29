На Покровському напрямку росіяни активно залучають авіацію, за добу скинули 18 КАБів - Генштаб
Київ • УНН
У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що станом на 16:30, 29 травня кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 60, причому найбільша кількість атак відбулась на Покровському напрямку.
Від початку доби, 29 травня, кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 60. Ворог значно активізувався на Курахівському напрямку, але найбільша кількість сутичок залишається на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку російські окупанти проводять атаки від Мурома в бік села Стариця. Триває бій у районі Вовчанська. А загальна кількість боєзіткнень на напрямку зараз становить п’ять.
На Куп’янському напрямку за сьогодні відбулося вже 11 боїв. Протягом дня тут ворог загалом втратив 22 особи. Пошкоджено російський танк. Триває три бойових зіткнення.
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На Краматорському напрямку ворог атакував в районах мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також села Іванівське. Отримав жорстку відсіч, як до цього біля Кліщіївки.
На Покровському напрямку відбуваються п’ять бойових зіткнень. З початку доби їх уже 19. Противник зосереджує атаки у районах Новоселівки Першої, Новоолександрівки та Сокола. Активно підтримує наступальні дії скиданням керованих авіабомб – за сьогодні використав вже 18 КАБів у ході семи авіаударів
На Придніпровському напрямку ворог тричі ходив на штурми наших позицій у районі Кринок. Один із боїв на лівобережжі Дніпра продовжується. Ситуація контрольована.
На решті напрямків, як заявили у Генеральному штабі, обстановка суттєвих змін не зазнала.
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