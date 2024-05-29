Іржа і попіл: розвідники показали, як нищать росіян та їх техніку на Харківщині
Київ • УНН
Бійці українського підрозділу “Ghost” знищують російських загарбників та їхню техніку на Харківщині, перетворюючи їх на попіл.
Головне управління розвідки МО України показало, як воїни підрозділу "Ghost" нищать росіян та техніку у Харківській області, передає УНН.
Воїни підрозділу "Ghost" ГУР МО України у Харківській області стирають російських загарбників та їхню техніку до стану попелу та іржі
Транспортують зброю та особовий склад: розвідники показали, як нищать вантажівки окупантів21.05.24, 21:38 • 52767 переглядiв
Доповнення
За даними Генштабу станом на 13:30, на Харківському напрямку російські окупанти продовжують штурмові дії у районі Вовчанська.