Транспортують зброю та особовий склад: розвідники показали, як нищать вантажівки окупантів
Київ • УНН
Розвідники зі спецпідрозділу "Кабул-9" знищили російські військові вантажівки, що використовувалися для перевезення зброї, особового складу та боєприпасів на запорізькому фронті, як показано на відео, опублікованому українською розвідкою.
Розвідники нищать військові вантажівки, якими окупанти транспортують зброю та особовий склад. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки і оприлюднили відео, передає УНН.
У ГУР наголошують, що воїни спецпідрозділу "Кабул 9" продовжують тримати в напрузі російських загарбників на Запорізькому фронті.
На відео - результати роботи розвідників за день: завдяки їхній майстерності й влучності одна за одною горять військові вантажівки московитів, якими вони транспортують особовий склад, зброю та боєприпаси.
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