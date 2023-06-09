У Соледарі сонячно, але для окупантів - "град": аеророзвідники показали вибухове відео
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Аеророзвідники 30 ОМБр продемонстрували результати ефективного ураження російського складу боєприпасів реактивною системою залпового вогню "Град, передає УНН із посиланням на ОК Північ.
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Українські аеророзвідники 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького показали, як у Соледарі “Град” накриває окупантів та їх склади з боєприпасами.
"У Соледарі сонячно, але для окупантів - град", - зазначили військові у підписі до відео.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 213 770 осіб, 3901 танка та сотень одиниць військової техніки.