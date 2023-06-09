В Соледаре солнечно, но для оккупантов - "град": аэроразведчики показали взрывное видео
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Аэроразведчики 30 ОМБр продемонстрировали результаты эффективного поражения российского склада боеприпасов реактивной системой залпового огня "Град, передает УНН со ссылкой на ОК Север.
Детали
Украинские аэроразведчики 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали, как в Соледаре “Град” накрывает оккупантов и их склады с боеприпасами.
"В Соледаре солнечно, но для оккупантов - град", - отметили военные в подписи к видео.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 213 770 человек, 3901 танка и сотен единиц военной техники.