В Соледаре солнечно, но для оккупантов - "град": аэроразведчики показали взрывное видео

Детали

Украинские аэроразведчики 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали, как в Соледаре “Град” накрывает оккупантов и их склады с боеприпасами.

"В Соледаре солнечно, но для оккупантов - град", - отметили военные в подписи к видео.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 213 770 человек, 3901 танка и сотен единиц военной техники.