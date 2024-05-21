Транспортируют оружие и личный состав: разведчики показали, как уничтожают грузовики оккупантов

Разведчики уничтожают военные грузовики, которыми оккупанты транспортируют оружие и личный состав. Об этом сообщили в Главном управлении разведки и обнародовали видео, передает УНН.

В ГУР отмечают, что воины спецподразделения "Кабул 9" продолжают держать в напряжении российских захватчиков на Запорожском фронте.

На видео - результаты работы разведчиков за день: благодаря их мастерству и меткости одна за другой горят военные грузовики московитов, которыми они транспортируют личный состав, оружие и боеприпасы.

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