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Транспортируют оружие и личный состав: разведчики показали, как уничтожают грузовики оккупантов
Разведчики из спецподразделения "Кабул-9" уничтожили российские военные грузовики, использовавшиеся для перевозки оружия, личного состава и боеприпасов на Запорожском фронте, как показано на видео, опубликованном украинской разведкой.
Не справились с ледоходом: в рф затонули два теплохода
Два теплохода, "Софрон Данилов" и "капитан Бурковский", затонули после того, как не могли справиться с ледоходом во время зимней стоянки недалеко от поселка Жиганск на реке Лена в Якутии, россия. Сообщений о пострадавших нет.
Канада расширила санкции против рф за перевозку оружия из КНДР
Канада вводит санкции в отношении российских физических и юридических лиц за содействие незаконной транспортировке оружия, включая баллистические ракеты, из Северной Кореи в Россию для использования в войне против Украины, нарушая резолюции ООН.
Почему украинцы не верят АРМА?
Согласно социологическому исследованию, управление арестованным имуществом украинского правительства воспринимается как одна из наименее успешных и прозрачных задач: только 2,5% респондентов считают его успешным, а 62,7% - непрозрачным.
Украина и Швеция начали переговоры по заключению двустороннего соглашения по безопасности
Украинскую переговорную делегацию по соглашению о безопасности возглавляет руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
На фронте 86 боевых столкновений, на большинстве направлений оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб
21 мая на фронте произошло 86 боевых столкновений, большинство из которых произошло на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях, поскольку противник продолжает активные действия, но украинские войска сдерживают натиск и дают решительный отпор, в результате чего было потеряно 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники.
Покровский и другие донецкие направления остаются чрезвычайно сложными - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Покровское, Краматорское и Кураховское направления остаются крайне сложными с интенсивными боями, в то время как украинские силовики успешно уничтожают оккупантов в Харьковской области.
В Германии неизвестные вандалы разрисовали могилу Степана Бандеры
Неизвестные разрисовали памятник на могиле Степана Бандеры на Мюнхенском кладбище Вальдфридхоф надписью" Нам нужны выборы".
Зеленский пригласил премьер-министра Ирака на саммит мира в Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Ирака Аль-Судани принять участие в саммите мира, обсудил послевоенное восстановление, энергетическое сотрудничество и договорился об укреплении двусторонних торговых связей.
россияне активизировали попытки наступления в районе Волчанска и старицы-Волошин
Оккупанты активизировали наступательные попытки в районе Волчанска и старицы на севере Харьковской области, однако украинским силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в направлении стрелково-глубокое и не допустить прорыва обороны противника.