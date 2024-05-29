Генштаб: більше ніж 40 боєзіткнень на фронті з початку доби, понад половина - на Куп'янському та Покровському напрямках
Київ • УНН
Від початку доби на фронтах російсько-української війни відбулося понад 40 бойових зіткнень, найбільша активність ворога спостерігалася на Куп’янському та Покровському напрямках.
На фронті з початку доби сталося вже понад 40 бойових зіткнень, при чому більше ніж половина від усіх сьогоднішніх боєзіткнень - на Куп'янському та Покровському напрямках, на Харківському напрямку російські окупанти продовжують штурмові дії у районі Вовчанська, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ на 13:30 29 травня, пише УНН.
На даний час загальна кількість бойових зіткнень на фронтах російсько-української війни з початку доби перевищила 40. Найбільша активність ворога спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках. Там відбулося та триває більше половини від усіх сьогоднішніх боєзіткнень. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові дії російських загарбників, знищують ворога
Як зазначається, ворог з території російської федерації відкрив артилерійський вогонь по прикордонному селу Бачівськ на Сумщині. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.
Ситуація за напрямками станом на 13:30, за даними Генштабу, наступна:
На Харківському напрямку російські окупанти продовжують штурмові дії у районі Вовчанська. Тут противник підтримував сухопутні підрозділи ударами чотирьох керованих авіабомб, що були випущені із літаків над територією російської федерації, з напрямку Бєлгорода. Також авіація противника скинула по два КАБи у райони сіл Вільча і Нескучне. Ще одного авіаудару російські терористи завдали неподалік Білого Колодязя.
На Куп’янському напрямку сьогодні було дві спроби окупантів атакувати наші позиції. Ворожі штурми відбито неподалік Петропавлівки і Стельмахівки. Бої тривають у районах Синьківки, Новоєгорівки та Степової Новоселівки. Загалом тут відбулося вже 10 бойових зіткнень.
На Покровському напрямку ворог підтримує високу інтенсивність атак. Так, на цей час відбуваються три бойові зіткнення біля Новоселівки Першої, ще по одному – в районах Прогреса, Сокола, Новоселівки Першої і Невельського. Відбито штурмові дії, зокрема, біля населених пунктів Новоолександрівка і Яснобродівка. Загалом на напрямку відбулося і ще триває 16 боїв. По району Євгенівки російський агресор ударив чотирма КАБами.
Тричі з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій у районі Красногорівки, що на Курахівському напрямку. Одну спроби відбито, однак бойові дії ще у двох локаціях продовжуються.
На Времівському напрямку ворог застосував дві керовані авіабомби по району Великої Новосілки. Наші воїни відбили три спроби окупантів просунутись уперед біля Старомайорського.
На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували біля Малих Щербаків, та раз – у районі Малої Токмачки. Потуги ворога відбито - загарбники отримали гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.
На Придніпровському напрямку відбито одну ворожу атаку, в районі Кринок.
На решті напрямків обстановка без особливих змін, зазначили у Генштабі.
На фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень - Генштаб29.05.24, 08:42 • 22848 переглядiв