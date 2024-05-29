Генштаб: более 40 боестолкновений на фронте с начала суток, более половины - на Купянском и Покровском направлениях

На фронте с начала суток произошло уже более 40 боевых столкновений, причем более половины от всех сегодняшних боестолкновений - на Купянском и Покровском направлениях, на Харьковском направлении российские оккупанты продолжают штурмовые действия в районе Волчанска, сообщили в сводке Генштаба ВСУ на 13:30 29 мая, пишет УНН.

В настоящее время общее количество боевых столкновений на фронтах российско-украинской войны с начала суток превысило 40. наибольшая активность врага наблюдается на Купянском и Покровском направлениях. Там произошло и продолжается более половины от всех сегодняшних боестолкновений. Наши воины жестко отвечают на штурмовые действия российских захватчиков, уничтожают врага - сообщили в Генштабе.

Как отмечается, враг с территории российской федерации открыл артиллерийский огонь по пограничному селу Бачевск на Сумщине. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Ситуация по направлениям по состоянию на 13:30, по данным Генштаба, следующая:

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают штурмовые действия в районе Волчанска. Здесь противник поддерживал сухопутные подразделения ударами четырех управляемых авиабомб, выпущенных с самолетов над территорией российской федерации, с направления Белгорода. Также авиация противника сбросила по два КАБа в районы сел Вильча и Нескучное. Еще один авиаудар российские террористы нанесли неподалеку от Белого Колодца.

На Купянском направлении сегодня было две попытки оккупантов атаковать наши позиции. Вражеские штурмы отражены неподалеку Петропавловки и Стельмаховки. Бои продолжаются в районах Синьковки, Новоегоровки и Степной Новоселовки. Всего здесь произошло уже 10 боевых столкновений.

На Покровском направлении враг поддерживает высокую интенсивность атак. Так, в настоящее время происходят три боевых столкновения возле Новоселовки первой, еще по одному – в районах Прогрес, Сокола, Новоселовки первой и Невельского. Отражены штурмовые действия, в частности, возле населенных пунктов Новоалександровка и Яснобродовка. Всего на направлении произошло и еще продолжается 16 боев. По району Евгеньевки российский агрессор ударил четырьмя КАБами.

Трижды с начала суток россияне прибегали к штурмовым действиям в районе Красногоровки, что на Кураховском направлении. Одна попытка отбита, однако боевые действия еще в двух локациях продолжаются.

На Времовском направлении враг применил две управляемые авиабомбы по району Великой Новоселки. Наши воины отбили три попытки оккупантов продвинуться вперед возле Старомайорского.

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали возле малых Щербаков, и раз – в районе Малой Токмачки. Потуги врага отбиты-захватчики получили достойный отпор. Потери противника уточняются.

На Приднепровском направлении отражена одна вражеская атака, в районе рынок.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений, отметили в Генштабе.

На фронте зафиксировано 139 боевых столкновений - Генштаб