Ржавчина и пепел: разведчики показали, как уничтожают россиян и их технику на Харьковщине

За пять месяцев в Украине зарегистрировали более 34 тысяч пожаров - ГСЧС

С начала 2024 года в Украине было зарегистрировано 34 210 пожаров, в результате которых 680 человек погибли и 705 получили ранения. Также зафиксировано более 15 000 пожаров в экосистемах на площади почти 12 000 гектаров, часть из которых произошли из-за российских обстрелов.