На Херсонщині прикордонники знищили гідроскутер разом з росіянами
Київ • УНН
Українські прикордонники знищили російський гідроскутер в Херсонській області за допомогою FPV-безпілотників.
Українські прикордонники знищили FPV-дронами плавзасіб окупантів на Херсонщині, втрати росіян уточнюються. Про це УНН пише з посиланням на Держприкордонслужбу.
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Аеророзвідка ДПСУ завдала удару по ворожому екіпажу водного скутера на Херсонщині за допомогою FPV-дронів та скидів. Втрати окупантів уточнюються.
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У Новодмитрівці Херсонської області двоє чоловіків віком 28 та 50 років були поранені вибухівкою, скинутою з російського безпілотника.
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