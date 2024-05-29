На Херсонщине пограничники уничтожили гидроскутер вместе с россиянами

Украинские пограничники уничтожили FPV-драконами плавсредство оккупантов на Херсонщине, потери россиян уточняются. Об этом УНН пишет со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Аэроразведка ГПСУ нанесла удар по вражескому экипажу водного скутера на Херсонщине с помощью FPV-дронов и сбросов. Потери оккупантов уточняются.

Напомним

В Новодмитровке Херсонской области двое мужчин в возрасте 28 и 50 лет были ранены взрывчаткой, сброшенной с российского беспилотника.

За сутки было уничтожено 1 300 человек личного состава рф