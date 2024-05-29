росіяни з дрона атакували цивільних в Новодмитрівці на Херсонщині, є поранені
Київ • УНН
У Новодмитрівці Херсонської області двоє чоловіків віком 28 та 50 років були поранені вибухівкою, скинутою з російського безпілотника.
У Херсонській області російські військові атакували з безпілотника цивільних у Новодмитрівці, повідомили в Херсонській ОВА у середу, пише УНН.
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"Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків, 28 та 50 років. Вони отримали контузії, вибухові та черепно-мозкові травми, також уламкові поранення кінцівок", - повідомили в ОВА у Telegram.
Лікарі "екстренки", як вказано, надали потерпілим допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.
Людина загинула, пошкоджено будинки та інфраструктуру через ворожі обстріли на Херсонщині29.05.24, 08:35 • 18882 перегляди