россияне с дрона атаковали гражданских в Новодмитровке Херсонской области, есть раненые

В Херсонской области российские военные атаковали с беспилотника гражданских в Новодмитровке, сообщили в Херсонской ОВА в среду, пишет УНН.

Детали

"Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали двое мужчин, 28 и 50 лет. Они получили контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы, также осколочные ранения конечностей", - сообщили в ОВА в Telegram.

Врачи "экстренки", как указано, оказали пострадавшим помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Человек погиб, повреждены дома и инфраструктура из-за вражеских обстрелов в Херсонской области