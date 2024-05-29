россияне с дрона атаковали гражданских в Новодмитровке Херсонской области, есть раненые

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  64707 просмотра

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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

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Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  87966 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  82962 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  102656 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  101474 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  124817 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120042 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118374 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
28 мая 2024, 08:48  •  111207 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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Баланс между открытостью и безопасностью: рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" при КОВА проверит компании и затраты на строительство фортификаций

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28 мая 2024, 07:13  •  174091 просмотра
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28 мая 2024, 06:44  •  173289 просмотра

россияне с дрона атаковали гражданских в Новодмитровке Херсонской области, есть раненые

В Новодмитровке Херсонской области двое мужчин в возрасте 28 и 50 лет были ранены взрывчаткой, сброшенной с российского беспилотника.

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Гражданин Европы, работающий на фсб россии, был задержан за поджог электрических подстанций в Одесской области, пытаясь обесточить сотни зданий и критически важные объекты инфраструктуры.

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Поджег электроподстанции в Одесской области: задержан европейец, работавший на фсб

В Украину прибыл заместитель главы Минфина США: будет говорить об усилении санкции и использовании замороженных активов рф

Заместитель министра финансов США воли Адейемо прибыл в Киев, чтобы обсудить с украинскими официальными лицами ужесточение санкций против россии и использование замороженных российских активов.

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В Украину прибыл заместитель главы Минфина США: будет говорить об усилении санкции и использовании замороженных активов рф

Генштаб: самая напряженная ситуация на Покровском направлении

По состоянию на утро наиболее напряженной ситуация оставалась на Покровском направлении.

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Генштаб: самая напряженная ситуация на Покровском направлении

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Двое мужчин в возрасте 64 и 52 лет были ранены в результате российских артиллерийских обстрелов города Никополь в Днепропетровской области.

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Три соглашения о безопасности за два дня: Зеленский подвел итоги части европейского турне

Украина подписала три соглашения о безопасности с Испанией, Бельгией и Португалией во время европейского турне Зеленского.

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Три соглашения о безопасности за два дня: Зеленский подвел итоги части европейского турне

Усик - Фьюри: стала известна дата реванша

Матч-реванш между чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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Усик - Фьюри: стала известна дата реванша

Баланс между открытостью и безопасностью: рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" при КОВА проверит компании и затраты на строительство фортификаций

Киевская областная военная администрация решила частично открыть информацию о строительстве фортификационных сооружений в регионе для представителей общественности, соблюдая при этом требования безопасности. Члены рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" посетили некоторые участки укреплений и смогли оценить масштабы работ.

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Баланс между открытостью и безопасностью: рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" при КОВА проверит компании и затраты на строительство фортификаций

Всемирный экономический форум откроет в Украине второй в мире GovTech-центр

Украина станет второй страной в мире после Германии, где Всемирный экономический форум откроет Global Government Technology Centre, который объединит представителей правительства, бизнеса, общественности и научных кругов для сотрудничества в области цифровых реформ.

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Всемирный экономический форум откроет в Украине второй в мире GovTech-центр

Польша восстановит буферную зону на границе с беларусью - Туск

Польша вновь введет 200-метров в буферную зону на границе с беларусью в начале следующей недели.

Новости Мира •   •  9194 просмотра
Польша восстановит буферную зону на границе с беларусью - Туск