Человек погиб, повреждены дома и инфраструктура из-за вражеских обстрелов в Херсонской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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beryslavБерислав
khersonХерсон
Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  17282 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  27552 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  117184 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  116849 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  117486 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  110656 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  77258 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  76527 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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28 мая 2024, 05:42  •  94931 просмотра

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Человек погиб, повреждены дома и инфраструктура из-за вражеских обстрелов в Херсонской области

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 9 частных домов, объект коммунальной инфраструктуры, сельскохозяйственное предприятие, учреждение культуры, гараж и сельскохозяйственную технику, в результате чего один человек погиб.

Война •   •  6130 просмотра
Человек погиб, повреждены дома и инфраструктура из-за вражеских обстрелов в Херсонской области

Украине рассчитывают обеспечить 500 тыс. артиллерийских снарядов до конца года в рамках чешской инициативы

Ожидается, что Украина получит 500 000 артиллерийских снарядов до конца 2024 года в рамках инициативы Чешской Республики по боеприпасам, говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьер-министра Шмыгаля и союзников по ЕС в Праге.

Война •   •  8156 просмотра
Украине рассчитывают обеспечить 500 тыс. артиллерийских снарядов до конца года в рамках чешской инициативы

Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: количество жертв возросло

40-летний мужчина умер в больнице после получения тяжелых ожогов во время вражеской атаки на "Эпицентр" в Харькове.

Война •   •  10451 просмотра
Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: количество жертв возросло

За сутки было уничтожено 1 300 человек личного состава рф

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1300 человек личного состава, 8 танков, 33 боевые бронированные машины, 37 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 28 беспилотных летательных аппаратов, 56 автомобилей и автоцистерн, 20 единиц специальной техники.

Война •   •  11686 просмотра
За сутки было уничтожено 1 300 человек личного состава рф

За ночь враг дважды обстрелял Днепропетровскую область, обошлось без жертв

На Днепропетровщине агрессор дважды за ночь обстрелял Никополь, выпустив с десяток артиллерийских снарядов, которые повредили частный дом, нежилое здание, линию электропередач, вызвали возгорание травы, но обошлось без жертв и пострадавших.

Общество •   •  12364 просмотра
За ночь враг дважды обстрелял Днепропетровскую область, обошлось без жертв

В США истребитель F-35 разбился во время взлета в Альбукерке, пилот госпитализирован

Истребитель F-35 разбился во время взлета возле международного аэропорта Альбукерке (США), пилот и пассажир были госпитализированы.

Новости Мира •   •  11204 просмотра
В США истребитель F-35 разбился во время взлета в Альбукерке, пилот госпитализирован

На Николаевщине рф дважды нанесла удар, вызвав пожар в здании: без жертв

В Николаевской области атака беспилотника-камикадзе на Очаков вызвала пожар в здании с магазином и фитнес-центром, а минометные обстрелы были нацелены на акваторию, но жертв не было.

Общество •   •  12968 просмотра
На Николаевщине рф дважды нанесла удар, вызвав пожар в здании: без жертв

ПВО уничтожила 13 из 14 беспилотников "Shahed" в воздушном бою

В результате противовоздушной борьбы в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях было уничтожено 13 из 14 беспилотных летательных аппаратов "Shahed".

Война •   •  12850 просмотра
ПВО уничтожила 13 из 14 беспилотников "Shahed" в воздушном бою

Враг нанес 296 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

За минувшие сутки противник нанес 296 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, применив 79 беспилотников, 5 ракетных обстрелов и 212 артиллерийских ударов, в результате чего было разрушено 7 жилых домов, но жертв среди мирного населения нет.

Общество •   •  15233 просмотра
Враг нанес 296 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

В Украине сообщают о ракетной угрозе в районах, где объявлена воздушная тревога

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о ракетных угрозах в районах, находящихся в состоянии воздушной тревоги.

Война •   •  16025 просмотра
В Украине сообщают о ракетной угрозе в районах, где объявлена воздушная тревога