Человек погиб, повреждены дома и инфраструктура из-за вражеских обстрелов в Херсонской области

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 21 населенный пункт, попав в коммунальную инфраструктуру, агропредприятие, учреждение культуры, один человек погиб, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки, по словам Прокудина, под вражеским огнем оказались Приднепровское, Ивановка, Береговое, Белозерка, Янтарное, Днепровское, Александровка, Антоновка, Камышаны, Зеленовка, Понятовка, Новотягинка, Берислав, Бургунка, Гавриловка, Монастырское, Змеевка, Золотая Балка, Ольговка, Беляевка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 9 частных домов. Были зафиксированы попадания в объект коммунальной инфраструктуры, сельхозпредприятие и учреждение культуры. Также были побиты гаражное помещение и сельхозтехника.

"Из-за российской агрессии один человек погиб", - написал Прокудин в Telegram.

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