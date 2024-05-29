Людина загинула, пошкоджено будинки та інфраструктуру через ворожі обстріли на Херсонщині
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши 9 приватних будинків, об'єкт комунальної інфраструктури, сільськогосподарське підприємство, заклад культури, гараж та сільськогосподарську техніку, внаслідок чого одна людина загинула.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 21 населених пункт, поціливши в комунальну інфраструктуру, агропідприємство, заклад культури, одна людина загинула, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Минулої доби, зі слів Прокудіна, під ворожим вогнем опинилися Придніпровське, Іванівка, Берегове, Білозерка, Янтарне, Дніпровське, Олександрівка, Антонівка, Комишани, Зеленівка, Понятівка, Новотягинка, Берислав, Бургунка, Гаврилівка, Монастирське, Зміївка, Золота Балка, Ольгівка, Біляївка та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об'єкт комунальної інфраструктури, сільгосппідприємство та заклад культури. Також були побиті гаражне приміщення та сільгосптехніка.
"Через російську агресію одна людина загинула", - написав Прокудін у Telegram.
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