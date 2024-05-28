росіяни обстріляли Гаврилівку на Херсонщині: загинув 51-річний чоловік
Київ • УНН
51-річний чоловік загинув внаслідок обстрілу російськими військами села Гаврилівка Бериславського району Херсонської області.
Окупаційні війська рф вдарили по Бериславському району на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув чоловік. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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російська армія вбила жителя села Гаврилівка Бериславського району. Кілька годин тому окупанти обстріляли населений пункт. Важкі травми отримав 51-річний чоловік. На жаль, поранення виявились смертельними
Нагадаємо
Минулої доби, російські війська обстріляли 9 населених пунктів на Херсонщині. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, заклад освіти, вежу стільникового зв'язку, водонапірну башту. Також поранення отримали двоє людей.