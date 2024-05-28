На Херсонщині росіяни поцілили у заклад освіти та стільникову вежу, двоє поранених
Київ • УНН
Російські війська обстріляли житлові квартали в Херсонській області, пошкодивши будинки, заклад освіти, вежу стільникового зв'язку, водонапірну башту та поранивши двох людей.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 9 населених пунктів, пошкодивши будинки, поціливши у заклад освіти, вежу стільникового зв'язку, водонапірну башту та поранивши двох людей, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Минулої доби, зі слів Прокудіна, під ворожим вогнем опинилися Львове, Антонівка, Михайлівка, Новоолександрівка, Станіслав, Дніпровське, Білозерка, Комишани та місто Херсон.
російські військові, за його даними поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 приватних будинки. Побиті господарча споруда та приватний автомобіль.
Було зафіксоване влучання в навчальний заклад, стільникову вежу та водонапірну башту. Через російську агресію 2 людини дістали поранення
росіяни атакували Херсонщину КАБами, поцілили у "пункт незламності", 3 поранених27.05.24, 08:37 • 22313 переглядiв