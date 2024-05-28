В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и сотовую вышку, двое раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 9 населенных пунктов, повредив дома, попав в учебное заведение, башню сотовой связи, водонапорную башню и ранив двух человек, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки, по словам Прокудина, под вражеским огнем оказались Львово, Антоновка, Михайловка, Новоалександровка, Станислав, Днепровское, Белозерка, Камышаны и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 3 частных дома. Побиты хозяйственная постройка и частный автомобиль.

Было зафиксировано попадание в учебное заведение, сотовую башню и водонапорную башню. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

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