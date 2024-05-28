В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и сотовую вышку, двое раненых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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lvovЛьвов
khersonХерсон
Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  16176 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  102024 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
  •  123586 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  105331 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
  •  102110 просмотра

Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

Эксклюзив
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
  •  72803 просмотра

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Эксклюзив
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
  •  80269 просмотра

Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

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Враг нанес ракетный удар по Николаевской области, три человека погибли

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Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

27 мая 2024, 06:00  •  133945 просмотра
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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26 мая 2024, 10:37  •  192185 просмотра

В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и сотовую вышку, двое раненых

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив дома, учебное заведение, башню сотовой связи, водонапорную башню и ранив двух человек.

Война •   •  4338 просмотра
В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и сотовую вышку, двое раненых

Bild: Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы

Иран впервые поставил России современные управляемые бомбы Qaem-5, которые, вероятно, были на борту иранского беспилотника Mohajer-6, разбившегося в Курской области России при попытке атаковать Сумскую область Украины, что свидетельствует о новом уровне военного сотрудничества между Тегераном и Москвой.

Война •   •  6867 просмотра
Bild: Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы

Над Днепропетровской областью ПВО сбила ночью "шахед"

Ночью подразделение роты противовоздушной обороны "Восток" сбило вражеский беспилотник над Днепром.

Общество •   •  7005 просмотра
Над Днепропетровской областью ПВО сбила ночью "шахед"

Еще плюс 1460 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 503 800 человек личного состава и 7692 танка.

Война •   •  17467 просмотра
Еще плюс 1460 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

Враг нанес ракетный удар по Николаевской области, три человека погибли

Три человека погибли и шестеро получили ранения, в том числе трое несовершеннолетних, в результате российского ракетного обстрела гражданских объектов в Снигиревке Николаевской области.

Общество •   •  16823 просмотра
Враг нанес ракетный удар по Николаевской области, три человека погибли

Латвия поддерживает удары Украины западным оружием по целям на территории РФ

Латвия поддерживает удары Украины западным оружием по законным военным целям в России и призывает союзников по НАТО снять ограничения на использование Украиной западного оружия для таких ударов.

Война •   •  18681 просмотра
Латвия поддерживает удары Украины западным оружием по целям на территории РФ

Воздушные Силы уничтожили за ночь три вражеских дрона в трех областях

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских беспилотника "шахед", запущенные из Приморско-Ахтарского района России в ночь на 28 мая.

Война •   •  17429 просмотра
Воздушные Силы уничтожили за ночь три вражеских дрона в трех областях

В течение суток оккупанты 303 раза ударили по Запорожской области

За минувшие сутки российские войска 303 раза атаковали Запорожскую область, нанеся удары с воздуха, беспилотников, РСЗО и артиллерии по 8 населенным пунктам, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.

Общество •   •  17929 просмотра
В течение суток оккупанты 303 раза ударили по Запорожской области

Латвия инвестирует дополнительно €20 млн в коалицию дронов в поддержку Украины

Латвия планирует инвестировать 20 миллионов евро в 2024 году на поддержку коалиции беспилотников в Украине и усиление собственной армии беспилотников.

Война •   •  18867 просмотра
Латвия инвестирует дополнительно €20 млн в коалицию дронов в поддержку Украины

Правительство запретило все виды рекламы игорного бизнеса

Кабинет Министров Украины запретил все формы рекламы азартных игр до вступления в силу закона о борьбе с лудоманией.

Общество •   •  18984 просмотра
Правительство запретило все виды рекламы игорного бизнеса