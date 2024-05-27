россияне атаковали Херсонскую область КАБами, попали в "пункт несокрушимости", 3 раненых

В Херсонской области российские войска в прошедшие сутки нанесли авиаудары КАБами по двум районам, попали в административное здание, "пункт несокрушимости", 3 человека получили ранения, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Камышаны, Белозерка, Садовое, Антоновка, Новотягинка, Михайловка, Бургунка, Раковка и город Херсон.

"Авиационные удары КАБами враг нанес по Бериславскому и Херсонскому районам", - написал Прокудин в Telegram.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 12 частных домов. Побиты хозяйственная постройка, складские помещения и частный автомобиль.

"Зафиксировано попадание в админздание и "пункт несокрушимости". Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - сообщил Прокудин.

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