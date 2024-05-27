росіяни атакували Херсонщину КАБами, поцілили у "пункт незламності", 3 поранених
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаударів КАБами по Херсонській області, пошкодивши 12 приватних будинків, адміністративну будівлю, "пункт незламності", приватний автомобіль, у результаті чого 3 людини отримали поранення.
У Херсонській області російські війська минулої доби завдали авіаударів КАБами по двох районах, поцілили в адміністративну будівлю, "пункт незламності", 3 людини отримали поранення, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем опинилися Комишани, Білозерка, Садове, Антонівка, Новотягинка, Михайлівка, Бургунка, Раківка та місто Херсон.
"Авіаційні удари КАБами ворог наніс по Бериславському і Херсонському районах", - написав Прокудін у Telegram.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 приватних будинків. Побиті господарча споруда, складські приміщення та приватний автомобіль.
"Зафіксовано влучання в адмінбудівлю та "пункт незламності". Через російську агресію 3 людини дістали поранення", - повідомив Прокудін.
Окупанти обстріляли Херсонщину: поранений чоловік26.05.24, 21:41 • 38941 перегляд