Окупанти обстріляли Херсонщину: поранений чоловік
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу російськими військовими Михайлівки на Херсонщині 80-річний чоловік отримав поранення і був госпіталізований.
Ввечері російські військові атакували Михайлівку на Херсонщині. Поранений літній чоловік. Його шпиталізували. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
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Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік, 80 років. Нині потерпілого доставляють до лікарні для надання меддопомоги.
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