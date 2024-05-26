На Херсонщині в результаті скидання вибухівки з дрона поранено чоловіка
Київ • УНН
У Станіславі Херсонської області від вибухівки, скинутої з безпілотника російськими окупантами, постраждав 72-річний чоловік, який отримав осколкові поранення та травми.
У Станіславі Херсонської області поранено місцевого жителя - окупанти скинули на нього вибухівку з дрона, повідомила обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Окупанти скинули вибухівку з дрона на місцевого жителя в Станіславі. 72-річний чоловік у цей час перебував на подвір'ї. У потерпілого - мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, осколкове поранення живота та передпліччя, а також контузія
Повідомляється, що чоловіка госпіталізували.
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