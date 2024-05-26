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Унаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині поранено трьох жінок

Унаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині поранено трьох жінок

Київ • УНН

 • 26323 перегляди

Три жінки були поранені в результаті російського обстрілу в селі Комишани Херсонської області, отримавши поранення від мінно-вибухових травм до черепно-мозкових травм і контузій.

Унаслідок обстрілу російськими військами сел. Комишани поранено трьох жінок, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Обстріл російськими військами селища Комишани не припиняється. Наразі відомо про ще двох постраждалих. Травми отримала жінка, 37 років, яка на момент удару перебувала в будинку. Її госпіталізували в лікарню з мінно-вибуховою травмою, пораненням плеча та контузією

йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в суботу ввечері.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу також постраждала 58-річна місцева жителька. У неї - закрита черепно-мозкова травма та контузія. Жінці надали допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилася.

Доповнення

Раніше цього ж дня Херсонська ОВА вже повідомляла про обстріл Комишан. Тоді постраждала 54-річна жінка. "Медики діагностували у постраждалої мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, а також осколкове поранення потилиці. Жінку доправили в лікарню для надання меддопомоги", зазначено в повідомленні Херсонської ОВА.

російські обстріли пошкодили житлові будинки та інфраструктуру в Херсонській області25.05.24, 08:31 • 31575 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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