В результате вражеских обстрелов на Херсонщине ранены три женщины

В результате обстрела российскими войсками с. Камышаны ранены три женщины, сообщает Херсонская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Обстрел российскими войсками поселка Камышаны не прекращается. На данный момент известно о еще двух пострадавших. Травмы получила женщина, 37 лет, которая на момент удара находилась в доме. Ее госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой, ранением плеча и контузией говорится в сообщении Херсонской ОГА в телеграм-канале в субботу вечером.

Сообщается, что в результате обстрела также пострадала 58-летняя местная жительница. У нее - закрытая черепно-мозговая травма и контузия. Женщине оказали помощь на месте. От госпитализации она отказалась.

Дополнение

Ранее в этот же день Херсонская ОГА уже сообщала об обстреле Камышан. Тогда пострадала 54-летняя женщина. «Медики диагностировали у пострадавшей минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также осколочное ранение затылка. Женщину доставили в больницу для оказания медпомощи", указано в сообщении Херсонской ОГА.

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