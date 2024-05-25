российские обстрелы повредили жилые дома и инфраструктуру в Херсонской области

российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. Нет жертв или раненых. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Вчера, на территории Херсонской области, российские войска открыли огонь по нескольким населенным пунктам, включая Антоновку, Инженерное, Днепровское, Янтарное, Приднепровское, Чернобаевку, Камышаны, Понятовку, Берислав, Золотую Балку, Тягинку, Бургунку и город Херсон.

Согласно сообщению местных властей, атака была направлена на жилые кварталы, приведя к повреждению 8 частных домов и объектов коммунальной и припортовой инфраструктуры. Среди поврежденных объектов также отмечается отель и частный автомобиль.

К счастью, в результате атаки не было жертв или пострадавших среди мирного населения

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